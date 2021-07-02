В Стамбуле женщины вышли на митинг из-за выхода Турции из Конвенции против домашнего насилия

Правозащитники уже также осудили такой шаг государства.
"Меня никто не защитит". В Стамбуле женщины собрались на многолюдный митинг и даже подрались с полицией.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Протестовали из-за выхода Турции из Международной конвенции о предотвращении домашнего насилия. Власти считают, что местных законов достаточно. Впрочем, участники протеста убеждены: теперь преступлений против женщин будет еще больше.
Акцию усиленно патрулировали полицейские и даже возвели баррикады, чтобы помешать маршу. Но после толкотни с женщинами заграждения убрали.
Стоит отметить, что Конвенцию приняли десять лет назад именно в Стамбуле. В документе осуждается домашнее насилие, а также говорится о наказании преступников и противодействии нарушений прав женщин. С тех пор соглашение ратифицировал Евросоюз, и еще четыре десятка стран. Украина в этот перечень не входит.