В Стамбуле женщины вышли на митинг из-за выхода Турции из Конвенции против домашнего насилия

В Стамбуле женщины вышли на митинг из-за выхода Турции из Конвенции против домашнего насилия

Правозащитники уже также осудили такой шаг государства.

"Меня никто не защитит". В Стамбуле женщины собрались на многолюдный митинг и даже подрались с полицией.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Протестовали из-за выхода Турции из Международной конвенции о предотвращении домашнего насилия. Власти считают, что местных законов достаточно. Впрочем, участники протеста убеждены: теперь преступлений против женщин будет еще больше.

Акцию усиленно патрулировали полицейские и даже возвели баррикады, чтобы помешать маршу. Но после толкотни с женщинами заграждения убрали.

Стоит отметить, что Конвенцию приняли десять лет назад именно в Стамбуле. В документе осуждается домашнее насилие, а также говорится о наказании преступников и противодействии нарушений прав женщин. С тех пор соглашение ратифицировал Евросоюз, и еще четыре десятка стран. Украина в этот перечень не входит.

Новости мира: в Стамбуле женщины протестуют из-за выхода Турции из Международной конвенции против домашнего насилия

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