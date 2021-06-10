В старинной вилле с видом на озеро: в Швейцарии рассекретили место проведения переговоров Байдена и Путина

Путин и Байден встретятся в начале следующей недели.
Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимира Путина встретятся 16 июня в знаменитой вилле La Grange в швейцарской Женеве.
Об этом говорится в сообщении МИД Швейцарии уTwitter.
В МИД Швейцарии также поблагодарили Россию и США за выраженное доверие как принимающей саммит стране.
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"Знаковая вилла La Grange примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное в выборе Женевы", — говорится в сообщении.
Заметим, что сама вилла, которую построили в XVIII веке, расположена в глубине парка "Ла Гранж" на небольшой возвышенности. Парк же расположен на левом берегу Женевского озера.
Городские власти Женевы организовывают экскурсии к вилле, во время которой люди могут полюбоваться библиотекой, спальнями и гостиными огромного дома. Посещение проводятся один раз в год, и для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.
Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый список санкций пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральной территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.
Ранее сообщалось, что среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве Украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.
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