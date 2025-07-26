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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Ставрополе РФ гремели взрывы: какой важный объект находился под атакой

В Ставрополе было громко и неспокойно — местные жители жаловались на взрывы. Власть пока молчит.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В РФ было громко

В России было громко

В субботу, 26 июля, неизвестные дроны атаковали Ставропольский край России. Местные жители сообщили о нескольких громких взрывах.

Об этом сообщают местные СМИ.

Власти не комментировали ночную атаку.

Скорее всего, дроны утром атаковали местный радиозавод «Сигнал» в Ставрополе. Это одно из самых крупных предприятий радиоэлектронного комплекса на юге России. Завод специализируется на производстве абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания.

Отсюда везут для войск станции активных препятствий «Смальта», «Гардения» и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, таких как «Тополь-Е». На заводе мог пострадать цех с готовыми боеприпасами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ раздавались взрывы. Регион атаковали неизвестные дроны.

Отметим, что беспилотники атаковали в России химический и пороховой заводы.

Накануне взрывы гремели в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске.

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