- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 761
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ставрополе РФ гремели взрывы: какой важный объект находился под атакой
В Ставрополе было громко и неспокойно — местные жители жаловались на взрывы. Власть пока молчит.
В субботу, 26 июля, неизвестные дроны атаковали Ставропольский край России. Местные жители сообщили о нескольких громких взрывах.
Об этом сообщают местные СМИ.
Власти не комментировали ночную атаку.
Скорее всего, дроны утром атаковали местный радиозавод «Сигнал» в Ставрополе. Это одно из самых крупных предприятий радиоэлектронного комплекса на юге России. Завод специализируется на производстве абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания.
Отсюда везут для войск станции активных препятствий «Смальта», «Гардения» и РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, таких как «Тополь-Е». На заводе мог пострадать цех с готовыми боеприпасами.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ раздавались взрывы. Регион атаковали неизвестные дроны.
Отметим, что беспилотники атаковали в России химический и пороховой заводы.
Накануне взрывы гремели в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске.