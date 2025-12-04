В Ставропольском крае РФ химическое предприятие атаковали «хорошие дроны» - соцсети

Дрон / © ТСН.ua

В российском Невинномыске Ставропольского края жители сообщили о серии мощных взрывов. По данным российского ресурса "Supernova", удар был нанесен по химическому предприятию "Невинномысский Азот" - одному из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в РФ.

Очевидцы рассказывали о работе российской ПВО, громких звуках и вспышках в небе. В регионе звучали сирены воздушной тревоги.

Росавиация после инцидента временно приостановила работу аэропортов Калуги, Волгограда и Тамбова по соображениям безопасности. Официальные комментарии российские власти пока не предоставили.

Предприятие «Невинномысский Азот» расположено в городе Невинномысск Ставропольского края. Год основания – 1962. «Невинномысский Азот» – крупнейшее на Юге России предприятие химической промышленности, выпускающее широкую номенклатуру минеральных удобрений и продуктов органического синтеза. На предприятии работают единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, первое в стране производство меламина, а в 2024 году на «Невинномысском Азоте» создано новое производство нитрата калия. Основные виды выпускаемой продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.

Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября поразили Саратовский НПЗ в России.

«Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются», — говорится в сообщении.