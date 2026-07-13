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В Ставропольском крае РФ после атаки дронов вспыхнула нефтебаза
Сообщается о возгорании резервуаров на местной нефтебазе.
В ночь на 13 июля беспилотники атаковали объект в Ставропольском крае России.
Об этом сообщил губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров.
После удара на территории промышленной зоны возник пожар, а в сети сообщают о возгорании резервуаров на нефтебазе.
«В результате атаки есть вспышка на территории промзоны в хуторе Тюрьмы Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы», — заявил Владимиров.
В то же время, OSINT-сообщества сообщают, что целью атаки могла стать нефтебаза в городе Михайловске Ставропольского края.
В социальных сетях также обнародовали видеопожары. По данным очевидцев, на объекте загорелись резервуары с топливом.
Официального подтверждения по поводу поражения именно нефтебазы на момент публикации нет.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины вторично атаковали крупнейшую на Кавказе нефтебазу «Грушовая» в Новороссийске.
Мы ранее информировали, что украинский удар по нефтебазе «Тверьнефтепродукт» в российской Твери уничтожил по меньшей мере три резервуара с топливом.