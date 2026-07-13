В Ставропольском крае РФ после атаки дронов вспыхнула нефтебаза

Пожар на нефтебазе в РФ

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В ночь на 13 июля беспилотники атаковали объект в Ставропольском крае России.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров.

После удара на территории промышленной зоны возник пожар, а в сети сообщают о возгорании резервуаров на нефтебазе.

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«В результате атаки есть вспышка на территории промзоны в хуторе Тюрьмы Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы», — заявил Владимиров.

В то же время, OSINT-сообщества сообщают, что целью атаки могла стать нефтебаза в городе Михайловске Ставропольского края.

В социальных сетях также обнародовали видеопожары. По данным очевидцев, на объекте загорелись резервуары с топливом.

Официального подтверждения по поводу поражения именно нефтебазы на момент публикации нет.

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Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины вторично атаковали крупнейшую на Кавказе нефтебазу «Грушовая» в Новороссийске.

Мы ранее информировали, что украинский удар по нефтебазе «Тверьнефтепродукт» в российской Твери уничтожил по меньшей мере три резервуара с топливом.

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