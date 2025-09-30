В Ставропольском крае украинская разведка ликвидировала российского подполковника

Разведка / © ТСН.ua

В результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке Движения освобождения Кавказа на территории Российской Федерации были ликвидированы трое военнослужащих Росгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram.

Согласно сообщению, это произошло вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края. Среди ликвидированных — подполковник Росгвардии, командир спецподразделения «Авангард», а также его помощник и водитель.

По данным разведки, группа направлялась на полигон, однако до места назначения не доехала.

ГУР МО отмечает, что операция стала возможной благодаря координации с партнерами из Движения освобождения Кавказа.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ ликвидировала киллеров, которые убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича. Кара настигла агентов ФСБ через пару дней после преступления: они оказали сопротивление во время задержания.