- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 293
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ставропольском крае украинская разведка ликвидировала российского подполковника
Подполковник «Авангарда» и двое его сообщников ликвидированы в РФ.
В результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке Движения освобождения Кавказа на территории Российской Федерации были ликвидированы трое военнослужащих Росгвардии.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram.
Согласно сообщению, это произошло вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края. Среди ликвидированных — подполковник Росгвардии, командир спецподразделения «Авангард», а также его помощник и водитель.
По данным разведки, группа направлялась на полигон, однако до места назначения не доехала.
ГУР МО отмечает, что операция стала возможной благодаря координации с партнерами из Движения освобождения Кавказа.
Напомним, ранее стало известно, что СБУ ликвидировала киллеров, которые убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича. Кара настигла агентов ФСБ через пару дней после преступления: они оказали сопротивление во время задержания.