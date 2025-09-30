ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
293
Время на прочтение
1 мин

В Ставропольском крае украинская разведка ликвидировала российского подполковника

Подполковник «Авангарда» и двое его сообщников ликвидированы в РФ.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Разведка

Разведка / © ТСН.ua

В результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины при поддержке Движения освобождения Кавказа на территории Российской Федерации были ликвидированы трое военнослужащих Росгвардии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в Telegram.

Согласно сообщению, это произошло вблизи населенного пункта Тамбукан Ставропольского края. Среди ликвидированных — подполковник Росгвардии, командир спецподразделения «Авангард», а также его помощник и водитель.

По данным разведки, группа направлялась на полигон, однако до места назначения не доехала.

ГУР МО отмечает, что операция стала возможной благодаря координации с партнерами из Движения освобождения Кавказа.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ ликвидировала киллеров, которые убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича. Кара настигла агентов ФСБ через пару дней после преступления: они оказали сопротивление во время задержания.

Дата публикации
Количество просмотров
293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie