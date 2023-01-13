В Столгольме "повесили" чучело Эрдогана: Анкара вызвали посла Швеции из-за курдского протеста

Анкара вызвала посла Швеции Стаффана Херрстрома из-за действий курдской организации Стокгольма. Во время акции возле мэрии было "повешено" чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что шведскому дипломату была передана нота Анкары. "Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", — подчеркнул турецкий дипломатический источник.

В Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили, что посла в ведомство вызвали, но отказались сообщить подробности инцидента. Представитель шведского ведомства Анна Эрхардт сообщила SVT, что посла таки вызвали во внешнеполитическое ведомство в Анкаре.

В свою очередь, спикер Эрдогана Фахреттин Алтун назвал акцию "доказательством того, что шведские власти не сделали необходимых шагов против терроризма, как они утверждали в последнее время".

Шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрем осудил "ненависть к политикам". "Правительство ценит открытую дискуссию о политическом выборе, но решительно отвергает угрозы и ненависть к политическим представителям. Изображение избранного президента, казненного у мэрии, отвратительно", — написал он в Twitter.

К слову, акцию протеста провели представители курдской организации "Комитет Рожавы". Во время мероприятия чучело, символизировавшее турецкого президента Эрдогана, подвесили вниз головой.

Фото: Twitter Rojavakommittéerna.

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому ради всех Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться наверху ногами на площади Таксим", — говорится в сообщении представителей организации в Twitter.

Напомним, группа чешских активистов Kaputin выставила на аукцион скульптурную композицию "Голые убийцы". На ней изображен голый президент России Владимир Путин, который сидит на золотом унитазе и держит на колене самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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