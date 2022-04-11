В столицах стран мира вспоминали жертв российской агрессии в Украине (фото, видео)

В столицах стран мира вспоминали жертв российской агрессии в Украине (фото, видео)

Демонстранты напомнили о погибших детях из-за военных преступлений РФ.

В разных стран мира в воскресенье, 10 апреля, прошли символические акции, во время которых участники напоминали, что жертвами российской агрессии в Украине становятся мирные жители, в частности, невинные дети.

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Как сообщает посольство Украины в США, в Вашингтоне активисты украинской общины и небезразличные американцы организовали символическую акцию перед Белым домом.

"Участники акции призвали продолжать поддерживать украинский народ и прибегнуть к решительным действиям по оказанию такой помощи нашей стране, которая позволила бы победить захватчиков и защитить демократию в Украине и мире", — говорится в подписи к опубликованному видео.

Как видно на снятых кадрах, демонстранты легли на асфальт со "связанными" за спиной руками, напоминая о жертвах зверств российской армии в Буче возле Киева.

В Хельсинки организовали акцию в память о погибших в Мариуполе детях.

Как сообщает издание Yle, на вокзальную площадь столицы Финляндии принесли детскую обувь. Активисты также написали на асфальте слово "дети" на разных языках.

В столице Словакии Братиславе в этот день прошел "Марш матерей".

Как сообщила украинская активистка Наталья Макогон, на эту акцию она взяла с собой детскую игрушку, чтобы напомнить о почти 200 детях, ставших "ангелами в этой жестокой несправедливой войне".

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Напомним, окровавленную детскую игрушку с железнодорожного вокзала в городе Краматорске, который обстреляли российские оккупанты, передадут в представительство ООН, чтобы зафиксировать это ужасное военное преступление, совершенное против мирного населения Украины.

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