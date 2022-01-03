Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В столице Афганистана появилась алкогольная "река": талибы вылили около 3000 литров спиртного

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В столице Афганистана появилась алкогольная "река": талибы вылили около 3000 литров спиртного

скриншот с видео

Во время рейда в Кабуле арестовали также троих продавцов алкоголя.

Во время антиалкогольного рейда в столице Афганистана городе Кабуле захватившие власть в стране талибы изъяли у продавцов около 3000 литров спиртного и вылили его в канал.

Как сообщает The Guardian, соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Афганистана.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные люди выливают спиртное, хранившееся в бочках, в канал. Рядом стоят трое задержанных продавцов запрещенного исламом алкоголя.

"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя", – говорит после этого один из проповедников ислама.

В издании отметили, что продажа и потребление алкоголя были запрещены даже при предыдущем режиме, поддерживаемом Западом, но "Талибан" строже противостоит этому явлению, требуя неукоснительного соблюдения законов ислама.

С тех пор, как талибы захватили власть в стране 15 августа 2021 года, в Афганистане возросло количество не только антиалкогольных рейдов, но и операций, направленных против потребителей наркотиков.

Напомним, ранее радикальное исламистское движение "Талибан" запретило водителям включать музыку в автомобиле и возить женщин без хиджаба.

Читайте также:

Следующая публикация