В столице Афганистана появилась алкогольная "река": талибы вылили около 3000 литров спиртного

Во время рейда в Кабуле арестовали также троих продавцов алкоголя.

Во время антиалкогольного рейда в столице Афганистана городе Кабуле захватившие власть в стране талибы изъяли у продавцов около 3000 литров спиртного и вылили его в канал.

Как сообщает The Guardian, соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Афганистана.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные люди выливают спиртное, хранившееся в бочках, в канал. Рядом стоят трое задержанных продавцов запрещенного исламом алкоголя.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.

شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شو pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя", – говорит после этого один из проповедников ислама.

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В издании отметили, что продажа и потребление алкоголя были запрещены даже при предыдущем режиме, поддерживаемом Западом, но "Талибан" строже противостоит этому явлению, требуя неукоснительного соблюдения законов ислама.

С тех пор, как талибы захватили власть в стране 15 августа 2021 года, в Афганистане возросло количество не только антиалкогольных рейдов, но и операций, направленных против потребителей наркотиков.

Напомним, ранее радикальное исламистское движение "Талибан" запретило водителям включать музыку в автомобиле и возить женщин без хиджаба.

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