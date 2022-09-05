В столице Афганистана у здания российского посольства раздался мощный взрыв

У здания посольства РФ в Кабуле произошел взрыв.
Террорист-смертник взорвал себя. Число жертв и травмированных в результате подрыва устанавливают правоохранители.
Об этом сообщает Reuters.
Трагическое событие произошло в понедельник, 5 сентября, на улице Дар-уль-Аман в городе Кабул. Отмечается, что взрыв произошел, когда многие афганцы стояли перед посольством, чтобы заплатить за визы.
Первоначально СМИ сообщали, что взорвалось непосредственно у ворот посольства, однако, как пишет RT Arabic, террорист взорвал себя у поворота к зданию посольства. Целью атаки была группа студентов. Сообщается, что число погибших может достигать 20 человек.
Нападающего застрелили вооруженные охранники, когда он приблизился к воротам.
"Террорист-смертник, не достигнув цели, был застрелен охранниками российского посольства (Талибан)... информации о жертвах пока нет", — сказал Reuters Мавлави Сабир, глава полицейского округа, где произошло нападение.
Россия является одной из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после того, как Талибан захватил страну больше года назад. Хотя Москва официально не признает правительство Талибана, они вели переговоры с официальными лицами по соглашению о поставках бензина и других товаров.
Напомним, что в Луганской области между собой поконфликтовали военнослужащие РФ. Конфликт закончился стрельбой с ранениями.
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