В столице Болгарии антивакцинаторы прорывались в парламент: в столкновениях пострадало 8 полицейских

В столице Болгарии антивакцинаторы прорывались в парламент: в столкновениях пострадало 8 полицейских

Протестующие требовали отменить использование Covid-сертификатов для доступа в общественные учреждения.

В среду, 12 января, в столице Болгарии тысячи протестующих пришли в парламент, требуя отмены противоэпидемических ограничений и использования справок о COVID-19. При попытке прорваться к зданию Народного собрания произошли столкновения с правоохранительными органами.

Об этом сообщает болгарское издание БНТ.

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Акцию протеста в центре Софии организовала ультраправая партия "Вазрайдане" (Возрождение). Протестующие потребовали отменить использование Covid-сертификатов для доступа в общественные учреждения.

Участники акции объясняли журналистам, что требуют вернуться к нормальной жизни, прекратить дискриминацию и не называть их "антиваксами". "Мы хотим, чтобы зеленый сертификат отменили, потому что в наше время ненормально не иметь возможности выйти в магазин или ходить в школу", - говорил один из них.

Часть протестующих попыталась прорваться в здание болгарского парламента, произошли столкновения с правоохранителями. По предварительной информации, ранения получили 8 полицейских. Несколько участников акции были задержаны правоохранителями – один из них имел при себе пневматический пистолет.

После акции протеста возле парламента демонстранты пошли к расположенной неподалеку штаб-квартире Минздрава.

Около 17:30 по местному времени (совпадает с киевским) протестующие начали расходиться.

Согласно карантинным ограничениям, введенным в Болгарии, граждане должны носить маски в помещениях и в общественном транспорте, а также показать медицинский пропуск, который выдается людям, которые вакцинированы, выздоровели или имеют отрицательный тест на вирус, чтобы заходить в рестораны, кафе, торговые центры. и спортзалы.

В Болгарии меньше всего вакцинированных граждан среди других стран Европейского Союза. 12 января здесь было зафиксировано рекордное количество заражений COVID-19, в основном вызванных очень заразным вариантом "Омикрон".

Напомним, в начале 2022 года в Болгарии подтвердили первые на территории страны случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

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