В столице Болгарии вандалы обрисовали памятник Тарасу Шевченко: реакция посольства (фото)

Установленный в 2016 году в столице Болгарии городе Софии памятник Тарасу Шевченко был осквернен неизвестными вандалами.

Об этом сообщили в украинском посольстве в Болгарии в четверг, 13 апреля, опубликовав соответствующее фото.

Как видно на снимке, на передней части памятника неизвестные желтой краской сделали надпись "ярусс". Пока неизвестно, есть ли подозреваемые в этом акте вандализма.

В дипломатическом представительстве Украины обратили внимание, что этот случай в столице Болгарии произошел "в условиях захватнической войны России против Украины, геноцида против украинского народа", и назвали "этот брутальный инцидент" попыткой уничтожения украинского культурного наследия.

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"Посольство Украины обратилось в компетентные органы Республики Болгария с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого правонарушения, которое приобретает признаки системности", — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты напомнили, что творчество Тараса Шевченко оказало значительное влияние на формирование литературных традиций в Болгарии в 19 веке, заложив "крепкие основы украинско-болгарского культурного и литературного обмена".

"Памятник Кобзарю в Софии есть и останется символическим местом единения украинцев и болгарских друзей", — убеждены украинские дипломаты.

Как известно, трехметровый памятник Тарасу Шевченко из бронзы и камня был открыт в столице Болгарии в 2016 году. Образ молодого Кобзаря создал киевский скульптор Игорь Гречаник.

Напомним, ранее маргинальный болгарский политик выбросил с балкона мэрии Софии государственный флаг Украины.

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