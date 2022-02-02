В столице Эквадора в результате мощного наводнения погибли более двух десятков человек: видео

В столице Эквадора в результате мощного наводнения погибли более двух десятков человек: видео

Километровый поток снес спортивную площадку вместе с игроками и зрителями. Их тела оказались под грязью и обломками.

В столице Эквадора Кито в результате оползня, вызванного мощным наводнением, погибли по меньшей мере 24 человека, а еще 48 — пострадали. Десятки местных жителей объявлены пропавшими без вести.

Об этом со ссылкой на данные экстренной службы страны SNGRE от 1 февраля сообщает AFP.

Отмечается, что самый мощный с 2003 года ливень, который заливал Кито 17 часов подряд, вызвал наводнение, повредившее дороги, сельскохозяйственные угодья, больницы, школы, полицейский участок и электроподстанцию. В некоторых местах из-за обвала столбов исчезло электричество.

По словам мэра Сантьяго Гуардераса, ливень повредил расположенное на склоне холма водосборное сооружение, вместимость которого составляла 4,5 тыс. кубометров.

Километровый поток снес спортивную площадку, на которой зрители наблюдали за тренировкой волейболистов. "Игравшие люди не могли убежать. Он застал их внезапно", — рассказал очевидец Фредди Барриос Гонсалес.

На обнародованных в Сети видеозаписях видно, как потоки воды несут камни, грязь и мусор по улицам эквадорской столицы, пока спасатели помогают жителям перебраться в безопасное место.

Глава полиции Кито Сезар Сапата не исключил вероятности обнаружения новых жертв, а спасатель Кристиан Ривера рассказал, что многие госпитализированы с переохлаждением.

В городе мобилизовали тяжелую технику для расчистки дорог и ремонта вышедшей из строя системы водосбора, а десятки военнослужащих задействованы в поисково-спасательных операциях полиции и пожарных.

Трагедии в Эквадоре 15 человек, страдающих, все были замещены по растущей мере в секторе Ла Гаска в Кито. pic.twitter.com/rfUV9QZ6qc — worldnews24u (@worldnews24u) February 1, 2022

A #landslide triggered by heavy rains kills at least 18 people in #Ecuador. So sad

pic.twitter.com/ReNInGjmpE — Auron (@auron83591234) February 1, 2022

#Ecuador Due к климатическим изменениям, а flood ocurre this afternoon in La #Gasca sector in #Quito. Автомобили сформулированы, что были casualties, как результат плодов pic.twitter.com/2Bm9HaXdjI — kinsleyhub (@ukhub_uk) February 1, 2022

На земном шаре, приводимый к сильным порывам, пилы на 11 человек в Эквадоре pic.twitter.com/svU9qwemQe — Reuters (@Reuters) February 1, 2022

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