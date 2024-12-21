В столице Грузии прошла самая многочисленная акция протеста с "танцем воинов": видео

К маршу по главной улице Тбилиси присоединились два десятка разных колонн протестующих.

В субботу, 21 декабря, в грузинской столице Тбилиси активисты снова вышли на протест в парламент с требованием провести повторные выборы и вернуть страну на путь евроинтеграции.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На проспекте Руставели состоялась одна из самых многочисленных акций, к которой присоединились два десятка разных колонн.

Особой приметой сегодняшнего марша стал национальный танец воинов "Хоруми", который исполняли протестующие во время движения по главной улице Тбилиси. В первых рядах стали профессиональные танцоры, за ними — все желающие.

"Хоруми" — это боевой танец, который в старину исполнялся в Западной Грузии, Аджарии и Гурии. В классическом варианте он состоит из четырех частей: лагерь, разведка, выход на линию боя, бой.

Хотя этот танец исполняют преимущественно мужчины, на акции протеста женщины тоже были безудержными.

В столице Грузии прошла самая многочисленная акция протеста

Напомним, массовые акции протеста в Грузии спровоцированы отказом правительством после парламентских выборов, на которых победителем объявили пророссийскую партию "Грузинская мечта" от переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.

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