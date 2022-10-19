В столице Индонезии вспыхнул масштабный пожар в мечети: в Сети появилось видео

В столице Индонезии Джакарте вспыхнул масштабный пожар в мечети исламского центра. В результате часть конструкции – купол – обрушилась.

Об этом пишет местное издание Kompas.

Правоохранители установили, что причиной пожара стала искра из паяльника. По информации полицейских, когда строители ремонтировали купол мечети, они хотели установить фанеру сверху и расплавили мембрану кровли с помощью горелки, из которой появилась искра, вызвавшая пожар. Ее пытались погасить, но не удалось. Масштабы пожара стали больше, что привело к разрушению части помещения.

"Один из мужчин пытался потушить огонь с помощью огнетушителя, но огонь распространился и в итоге загорелся весь купол мечети исламского центра. Позже купол обрушился", — отметили в правоохранительных органах.

Innalilahi

Kubah Masjid Raya Jakarta Islamic center terbakar

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Bintang Emon #IstiqomahDakwahSyariahKhilafah #OjoLerenDadiWongSholeh pic.twitter.com/mik6IAM73D — Hernomo (@Hernomo_Al1) October 19, 2022

Напомним, мощный взрыв разрушил мечеть в Кабуле, в результате чего есть погибшие и много раненых.

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