В столице Ирака прогремел мощный взрыв: около сотни погибших и раненых

Теракт устроила смертница накануне большого мусульманского праздника — Курбан-байрама.
Вечером в понедельник, 19 июля, на многолюдном рынке в Багдаде был совершен один из крупнейших за последнее время террористических актов. По последней информации, в результате взрыва бомбы погибли 30 человек, еще около 60 — получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Взрыв произошел на рынке в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр, населенный преимущественно мусульманами-шиитами. В это время здесь было особенно людно, поскольку многие иракцы целыми семьями с детьми пришли, чтобы сделать покупки перед одним из главных мусульманских праздников — Курбан-Байрамом, который в этом году выпадает на 20-22 июля.
В результате взрыва загорелось несколько магазинов, люди в панике пытались убежать узкими проходами между торговыми рядами подальше от места, где сработала бомба.
Между тем власти Ирака усилили меры безопасности в центральных и южных провинциях страны, где также проживает много шиитов. На улицах появились дополнительные мобильные патрули.
Премьер-министр Мустафа аль-Казими распорядился провести срочное расследование обстоятельств этой трагедии.
Напомним, ранее в восточной части столицы Афганистана Кабуле террорист-смертник устроил взрыв на свадьбе. В результате теракта, который устроил мальчик, пять человек погибли и еще 40 получили ранения.