В столице Ирака прогремел мощный взрыв: около сотни погибших и раненых

Теракт устроила смертница накануне большого мусульманского праздника — Курбан-байрама.

Вечером в понедельник, 19 июля, на многолюдном рынке в Багдаде был совершен один из крупнейших за последнее время террористических актов. По последней информации, в результате взрыва бомбы погибли 30 человек, еще около 60 — получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Взрыв произошел на рынке в восточном районе иракской столицы Мадинат-Садр, населенный преимущественно мусульманами-шиитами. В это время здесь было особенно людно, поскольку многие иракцы целыми семьями с детьми пришли, чтобы сделать покупки перед одним из главных мусульманских праздников — Курбан-Байрамом, который в этом году выпадает на 20-22 июля.

В результате взрыва загорелось несколько магазинов, люди в панике пытались убежать узкими проходами между торговыми рядами подальше от места, где сработала бомба.

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Источники телеканала в правоохранительных органах сообщают, что на рынке себя подорвала смертница, на теле которой был закреплен пояс со взрывчаткой. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

Между тем власти Ирака усилили меры безопасности в центральных и южных провинциях страны, где также проживает много шиитов. На улицах появились дополнительные мобильные патрули.

Премьер-министр Мустафа аль-Казими распорядился провести срочное расследование обстоятельств этой трагедии.

Напомним, ранее в восточной части столицы Афганистана Кабуле террорист-смертник устроил взрыв на свадьбе. В результате теракта, который устроил мальчик, пять человек погибли и еще 40 получили ранения.

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