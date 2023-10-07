В столице Ирана фейерверками праздновали нападение на Израиль и насмехались над "Железным куполом": видео

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что нападения ХАМАС на Израиль были актом самообороны палестинцев.

Власти Ирана и граждане этой страны не скрывают своей поддержки террористических действий палестинской группировки ХАМАС, которая в субботу, 7 октября, совершила атаку на Израиль.

В соцсетях появились видео с площади Палестины в столице Ирана, на которой собралась толпа, празднующая нанесение ударов по стране, которую власти Исламской республики считают своим величайшим врагом.

Люди скандировали "Смерть Израиля" и запускали фейерверки.

В столице Ирана фейерверками праздновали нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщает Reuters, Министерство иностранных дел Ирана заявило, что нападения ХАМАС на Израиль были актом самообороны палестинцев, и призвало мусульманские страны поддержать их права.

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На сайте верховного лидера аятоллы Хаменеи появилась статья под заглавием: "Узурпаторский сионистский режим (Израиль) близится к концу". Сайт также осветил его комментарии о том, что страны, нормализующие отношения с Израилем, крупнейшим врагом Ирана, "делают ставку на мертвого коня".

Иранское издание Nournews, связанное с учреждением безопасности страны, заявило, что атаки "показали, что, несмотря на его заявления о доминировании разведки и безопасности над сопротивлением, Израиль не смог предусмотреть свои операции, и что его Dom Iron ( противоракетный щит "Железный купол”) был только "соломенным куполом на вершине замка из песка".

Отдельно представитель правительства Али Бахадори-Джахроми заявил государственным СМИ, что нападения "доказали, что сионистский режим более уязвим, чем когда-либо, и что инициатива теперь в руках молодых палестинцев".

Ранее советник верховного лидера Ирана генерал Яхья Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков с тем, что они начали самую большую атаку на Израиль за последние годы.

Напомним, 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли к югу Израиля в результате неожиданного нападения.

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