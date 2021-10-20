В столице Ирана полиция применила к женщине шест для отлова собак: видео

Полиция подтвердила задержание гражданки "за оскорбительное и агрессивное поведение".

На одной из улиц иранской столицы Тегерана полицейские жестко задержали женщину, используя для этого шест с петлей, которой пользуются службы отлова бездомных собак.

Как сообщает издание Daily Mail, задержания, которое произошло на прошлой неделе, зафиксировали на видео и опубликовали его в интернете.

На опубликованных кадрах видно, что женщину затягивают в полицейский фургон. В руках одного из правоохранителей — палка, похожая на шест с петлей, которой пользуются для отлова бездомных животных. Кроме того, ее тянули за волосы и ударили головой о дверцу фургона.

Заместитель начальника полиции Тегерана полковник Морад Моради подтвердил, что женщину арестовали за "оскорбление" и агрессивное поведение относительно полицейских, но не уточнил обстоятельств инцидента. В то же время он заверил, что опубликованные кадры исследуют в ходе служебного расследования.

Женщина, которую грубо задерживали полицейские, была без платка — это считается преступлением в современном Иране. Однако, Моради отрицает, что это стало причиной его ареста.

Напомним, ранее в Иране казнили борца Мехди Али Хоссейни. Спортсмена признали виновным в убийстве человека в 2015 году.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку