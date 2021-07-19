В столице Молдовы обнаженную парочку "застукали" в фонтане: фото

В столице Молдовы обнаженную парочку "застукали" в фонтане: фото

В Кишиневе во время невероятной жары молодые люди залезли в фонтан и страстно обнимались.

В понедельник, 19 июля, в столице Молдовы, где температура воздуха достигает +35 градусов, случайные прохожие заметили пикантную сцену в одном из фонтанов города.

Момент страстных объятий обнаженной парочки, которая стояла по пояс в воде, зафиксировали очевидцы, опубликовав фото в Telegram-канале "Moldova Liberă".

"Жара заставляет жителей Кишинева прибегать к экстраординарным мерам, чтобы охладиться", — говорится в подписи к опубликованному фото.

Чем закончились эти сексуальные развлечения для молодых людей в общественном месте, очевидцы не уточняют.

В заметке напомнили, что в Молдове действует "желтый" уровень метеорологической опасности в связи с жарой. Максимальная температура воздуха во многих районах страны достигает +33 ... + 35 ° С

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