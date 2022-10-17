В столице Молдовы полиция снесла палаточный городок пророссийских протестующих: фото, видео

Молдавская полиция обвинила сторонников пророссийской партии Шор в нарушениях во время акции протеста в Кишиневе.

Вечером в воскресенье, 16 октября, в столице Молдовы правоохранители демонтировали около 60 палаток, которые установили сторонники партии пророссийского политика и бизнесмена Илана Шора, который фигурирует в ряде уголовных производств и скрывается за границей.

Об этом сообщает stiri.md.

Кроме палаток, разложенных на проезжей части бульвара Штефана Маре, полицейские снесли лагерь протестующих вблизи парламента и администрации президента.

В полиции сообщили, что демонтаж был произведен из-за многочисленных нарушений, зафиксированных во время акции протеста. В частности, демонстранты принесли опасные предметы: ножи, хирургические ножницы, палки. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Зарегистрировано несколько провокаций относительно правоохранителей и действия, направленные на дестабилизацию ситуации", — сообщили в полиции.

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На организованных партией "Шор" протестах требуют досрочных выборов и заключения соглашения с РФ о понижении цены на газ.

Напомним, российская газовая компания "Газпром" пригрозила Молдове отключить поставки газа 20 октября.

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