В столице ОАЭ туристов будут бесплатно вакцинировать от коронавируса: подробности

Вакцинируют в Абу-Даби препаратами Sinopharm или Pfizer/BioNTech.

Вакцинироваться от коронавируса могут бесплатно туристы в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на SEHA (предоставляет медицинские услуги в Абу-Даби. — Ред.).

Согласно информации, туристы с выданным Абу-Даби визами и владельцы паспортов, имеющих право на получение туристической визы, могут по прибытии в столицу ОАЭ записаться на бесплатную вакцинацию.

Для прививки в Абу-Даби предлагается препарат китайской компании Sinopharm, а также вакцина от компаний Pfizer/BioNTech. Пока неизвестно, будет ли действовать это предложение в других эмиратах.

Органы здравоохранения ОАЭ также сообщили, что 85% населения страны уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

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Кроме того, бесплатные прививки от коронавируса доступны также владельцам разрешений на проживание с визами, срок действия которых истек.

Между тем, Турция с 1 июля отменяет комендантский час на фоне улучшения ситуации с коронавируса.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, в июне наиболее популярными курортами среди украинских туристов были Турция, Египет и ОАЭ.

Как сообщалось, Объединенные Арабские Эмираты уже ждут украинских туристов. С июня открыт новый рейс в Рас-эль-Хайма. Это регион с уникальной природой — заповедной пустыней, горами и белоснежными пляжами. Безопасно ли отдыхать в Рас-эль-Хайме, читайте здесь.

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