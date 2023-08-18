После анонимного звонка из здания были эвакуированы несколько тысяч человек.
В столице РФ проводят массовую эвакуацию из "Москва-Сити" из-за сообщения о неизвестном беспилотнике.
Об этом сообщил российский Teklegram-канал Baza и обнародовал соответствующее видео.
"В Москве неизвестные сообщили администрации Сити об очередном ударе беспилотника. Теперь там эвакуировали башню А – из нее вывели уже 2 тысячи человек... Угрозы людям нет", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва-Сити", повредив одно из зданий. Российские власти обвинили в атаке Украину.
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