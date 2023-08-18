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В столице РФ проводят массовую эвакуацию из "Москва-Сити" из-за сообщения о неизвестном беспилотнике

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В столице РФ проводят массовую эвакуацию из "Москва-Сити" из-за сообщения о неизвестном беспилотнике

Массовая эвакуация из "Москва-Сити" / Фото: скриншот с видео

После анонимного звонка из здания были эвакуированы несколько тысяч человек.

В столице РФ проводят массовую эвакуацию из "Москва-Сити" из-за сообщения о неизвестном беспилотнике.

Об этом сообщил российский Teklegram-канал Baza и обнародовал соответствующее видео.

"В Москве неизвестные сообщили администрации Сити об очередном ударе беспилотника. Теперь там эвакуировали башню А – из нее вывели уже 2 тысячи человек... Угрозы людям нет", — говорится в сообщении под видео.

В Москве-Сити проводят массовую эвакуацию из-за сообщения о прилете беспилотника

В Москве-Сити проводят массовую эвакуацию из-за сообщения о прилете беспилотника

Напомним, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва-Сити", повредив одно из зданий. Российские власти обвинили в атаке Украину.

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Дата публикации
Просмотры
3066
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