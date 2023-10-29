В столице российского Дагестана противники Израиля захватили международный аэропорт: видео

Участники погрома бегали по летному полю и проверяли все самолеты в поисках беженцев из Израиля.

В воскресенье, 29 октября, в российском городе Махачкале, столице преимущественно мусульманского Дагестана, толпа радикально настроенных мужчин ворвалась в аэропорт. Агрессивные люди устроили обыск в помещениях в поиске прилетевших из Израиля "евреев".

Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

Толпа ворвалась в помещение аэропорта, выбив стеклянную дверь, у некоторых в руках были флаги Палестины. Мужчины буквально снесли с дороги полицейского, который делал слабые попытки их сдержать и воскликнул: "Вы убьете людей!"

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Затем агрессивные люди выбежали на летное поле и проверяли все самолеты. Ни власть, ни силовики не препятствовали этому погрому. Агрессивные люди раскачивали полицейские автомобили и вели себя крайне дерзко. Лишь впоследствии в международный аэропорт вызвали спецназовцев.

Взбешенную толпу удалось вытеснить из взлетно-посадочной полосы, также практически всех удалось вывести из здания аэропорта на площадь. Здесь дагестанцы устроили антиизраильский митинг.

В столице российского Дагестана противники Израиля захватили международный аэропорт

"Росавиация" заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале в связи с "проникновением неизвестных лиц".

Управление Следственного комитета РФ в Дагестане возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Напомним, в последние дни на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживает много мусульман, проходят антиизраильские акции, которые могут превратиться в настоящие еврейские погромы. Радикальные действия были зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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