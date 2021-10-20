В столице Сирии возле президентского дворца взорвали автобус с военными: есть жертвы

В столице Сирии возле президентского дворца взорвали автобус с военными: есть жертвы

Автобус загорелся и выгорел дотла.

В столице Сирии Дамаске в ночь на 20 октября возле президентского дворца прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 14 военнослужащих, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA.

"14 человек погибли и трое получили ранения в результате подрыва террористами двух взрывных устройств во время ночного проезда автобусов у Президентского моста в Дамаске", — говорится в сообщении.

Новости мира: в Дамаске взорвали автобус с военными

Отмечается, что террористы взорвали два взрывных устройства в момент, когда поблизости проезжал автобус с военными.

Впоследствии команда саперов нашла и обезвредила еще одно взрывное устройство, заложенное в том же районе. Пока сирийское правительство не назвало подозреваемых в теракте.

Напомним:

В Сирии взорвали российский военный патруль. Видео атаки опубликовали в Сети. В результате взрыва никто не пострадал.

опубликовали в Сети. В результате взрыва никто не пострадал. А в городе Расулайн на северо-востоке Сирии произошли сразу два теракта, во время которых был ранен 21 человек.

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