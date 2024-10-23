В столице Турции произошел теракт возле авиазавода, где производят F-16: видео

В результате террористического акта есть погибшие и раненые.

В среду, 23 октября, в столице Турции городе Анкаре произошел взрыв перед зданием аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ).

Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая в своем заявлении в соцсети сообщил, что в результате теракта есть погибшие и раненые. Дополнительной информации о количестве жертв и пострадавших он не надал.

На место происшествия были направлены силовики, пожарная команда и бригада медиков.

После взрыва на месте теракта были слышны выстрелы. По информации турецких СМИ, к теракту причастны три человека, взорвавшие бомбу у входа на авиазавод, двое из них проникли на территорию предприятия.

В столице Турции произошел теракт возле аэрокосмической компании

TUSAȘ является одной из важнейших оборонных и авиационных компаний Турции.

Известно, что на этом предприятии очуществляется лицензионное производство реактивных самолетов General Dynamics F-16 Fighting Falcon, легких транспортных/морских патрульных/разведывательных самолетов CASA/IPTN CN-235, поисково-спасательных самолетов Cougar AS-532, боевых поисково-спасательных (CSAR) и универсальных вертолетов, а также проектирование и разработка беспилотных летательных аппаратов. Также здесь производится первый в стране истребитель KAAN.

После теракта с заявлением выступил министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Качир.

"Мы никогда не отступим от оборонной промышленности и национального технологического движения. Национальное технологическое движение и национальная оборонная промышленность являются ключом к полностью независимой Турции”, — сказал чиновник.

Напомним, в октябре прошлого года в столице Турции Анкаре раздался взрыв у зданий парламента и Министерства внутренних дел.

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