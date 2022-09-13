В столице Венгрии из Дуная вытащили 100-килограммовую бомбу: фото

Авиационную бомбу, содержащую детонатор, нашли в Будапеште между Цепным мостом и мостом Елизаветы во время учений водолазов.
В понедельник, 12 сентября, со дна реки Дунай в столице Венгрии Будапеште извлекли 100-килограммовую бомбу советского производства времен Второй мировой войны.
Об этом сообщило издание Hungary Posts со ссылкой на специальное подразделение военной спаренно-водолазной службы.
Извлечением бомбы весом 100 кг занималось специальное подразделение, входящее в венгерские вооруженные силы.
Авиационная бомба с детонатором была найдена между Цепным мостом и мостом Елизаветы водолазами Будапештской пожарной бригады во время учений на прошлой неделе.
Взрывоопасный предмет подняли краном и поместили на борт военного корабля, где эксперты его безопасно обезвредили.
В ходе операции территория в центре Будапешта была закрыта в радиусе 400 метров.
Напомним, низкий уровень воды на Дунае позволил обнаружить затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны на участке реки вблизи сербского портового города Прахово.
Читайте также: