В столице Венгрии из Дуная вытащили 100-килограммовую бомбу: фото

Авиационную бомбу, содержащую детонатор, нашли в Будапеште между Цепным мостом и мостом Елизаветы во время учений водолазов.

В понедельник, 12 сентября, со дна реки Дунай в столице Венгрии Будапеште извлекли 100-килограммовую бомбу советского производства времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило издание Hungary Posts со ссылкой на специальное подразделение военной спаренно-водолазной службы.

Извлечением бомбы весом 100 кг занималось специальное подразделение, входящее в венгерские вооруженные силы.

Авиационная бомба с детонатором была найдена между Цепным мостом и мостом Елизаветы водолазами Будапештской пожарной бригады во время учений на прошлой неделе.

Взрывоопасный предмет подняли краном и поместили на борт военного корабля, где эксперты его безопасно обезвредили.

В ходе операции территория в центре Будапешта была закрыта в радиусе 400 метров.

Напомним, низкий уровень воды на Дунае позволил обнаружить затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой войны на участке реки вблизи сербского портового города Прахово.

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