В столице Вьетнама почти два десятка младенцев по ошибке вакцинировали от COVID-19

В столице Вьетнама почти два десятка младенцев по ошибке вакцинировали от COVID-19

Состояние здоровья младенцев стабильное.

В Ханое (столица Вьетнама) медики ошибочно вакцинировали от коронавируса 18 младенцев в возрасте от 2 до 6 месяцев. Малыши были привиты препаратом Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает The Star со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

По информации издания, случай произошел в среду, 3 ноября. Однако об этом Департамент здравоохранения Ханоя узнал в четверг. Министерство здравоохранения немедленно направило в больницу медицинских специалистов, которые обследовали здоровье младенцев и приняли необходимые меры для гарантии их безопасности. Специалисты детской больницы сообщили, что состояние здоровья младенцев стабильное.

Министерство здравоохранения обратилось в Департамент здравоохранения Ханоя с просьбой немедленно провести проверку и найти причины, приведшие к ошибке, а также привлечь к ответственности причастных. Министр попросил Департамент здравоохранения Ханоя после этого инцидента приказать агентствам усилить надзор, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Также он заявил, что требует строго наказать фигурантов дела.

К слову, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала детям вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, но назначают ее возрастной группе 12-17 лет.

Напомним, ученые Оксфордского университета обнаружили ген, который вдвое увеличивает у пациентов, больных COVID-19, риск тяжелого течения коронавирусного заболевания.

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