В столице Ирака похитили американскую журналистку
Министерство внутренних дел Ирака объявило о начале масштабной операции по поиску похищенной журналистки.
Об этом сообщает Associated Press.
В столице страны неизвестные похитили американскую фрилансер Шелли Киттлсон, которая длительное время работает в регионе и сотрудничает с изданием Al-Monitor.
Инцидент произошел в центре Багдада по улице Саадун. По информации иракских правоохранителей, в угоне принимали участие два автомобиля.
Во время преследования одно из транспортных средств злоумышленников перевернулось недалеко от города Аль-Хасва, в результате чего задержали одного подозреваемого. В то же время журналистку успели пересадить в другой автомобиль, пропавший в направлении провинции Бабил.
В МВД Ирака подтвердили факт похищения иностранной гражданки и отметили, что в поисковую операцию привлечены разведывательные ресурсы и усиленные полевые подразделения.
Редакция Al-Monitor выразила глубокую обеспокоенность судьбой своего автора и призвала к ее немедленному увольнению.
В Государственном департаменте США заявили, что администрация президента Дональда Трампа пристально смотрит за развитием ситуации.
Там отметили, что безопасность американских граждан является самым высоким приоритетом.
В то же время, представители американского посольства в Багдаде воздерживаются от детальных комментариев по соображениям безопасности и конфиденциальности.
Пока не установлено, связан ли этот инцидент с обострением ситуации в регионе с участием проиранских группировок, регулярно совершающих атаки на американские объекты в Ираке.
Ранее дипломатическое представительство США уже предупреждало своих граждан о повышенных рисках похищений на территории страны.
Ранее сообщалось, что американская военная база Victory Camp Complex в Ираке подверглась атаке FPV-дронов со стороны проиранских группировок.
Мы ранее информировали, что посольство США в столице Ирака Багдаде подверглось ракетным обстрелам.