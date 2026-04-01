В столице Ирака похитили американскую журналистку

Флаги Ирака и США / © Associated Press

Реклама

Министерство внутренних дел Ирака объявило о начале масштабной операции по поиску похищенной журналистки.

Об этом сообщает Associated Press.

В столице страны неизвестные похитили американскую фрилансер Шелли Киттлсон, которая длительное время работает в регионе и сотрудничает с изданием Al-Monitor.

Реклама

Инцидент произошел в центре Багдада по улице Саадун. По информации иракских правоохранителей, в угоне принимали участие два автомобиля.

Во время преследования одно из транспортных средств злоумышленников перевернулось недалеко от города Аль-Хасва, в результате чего задержали одного подозреваемого. В то же время журналистку успели пересадить в другой автомобиль, пропавший в направлении провинции Бабил.

В МВД Ирака подтвердили факт похищения иностранной гражданки и отметили, что в поисковую операцию привлечены разведывательные ресурсы и усиленные полевые подразделения.

Редакция Al-Monitor выразила глубокую обеспокоенность судьбой своего автора и призвала к ее немедленному увольнению.

Реклама

В Государственном департаменте США заявили, что администрация президента Дональда Трампа пристально смотрит за развитием ситуации.

Там отметили, что безопасность американских граждан является самым высоким приоритетом.

В то же время, представители американского посольства в Багдаде воздерживаются от детальных комментариев по соображениям безопасности и конфиденциальности.

Пока не установлено, связан ли этот инцидент с обострением ситуации в регионе с участием проиранских группировок, регулярно совершающих атаки на американские объекты в Ираке.

Реклама

Ранее дипломатическое представительство США уже предупреждало своих граждан о повышенных рисках похищений на территории страны.

Ранее сообщалось, что американская военная база Victory Camp Complex в Ираке подверглась атаке FPV-дронов со стороны проиранских группировок.

Мы ранее информировали, что посольство США в столице Ирака Багдаде подверглось ракетным обстрелам.