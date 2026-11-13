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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В столице Литвы осквернили украинский флаг: что сделал с ним нетрезвый мужчина

Мужчина, осквернивший украинский флаг, ранее уже попадал в поле зрения литовской полиции из-за совершенных правонарушений.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Украинский флаг

Украинский флаг. Иллюстративное изображение / © КМДА

В столице Литвы Вильнюсе нетрезвый 21-летний мужчина сорвал украинский флаг с здания Министерства транспорта, сломал его древко и выбросил флаг в мусоровоз. Полиция задержала подозреваемого в тот же день.

Об этом сообщает издание LRT со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в четверг, 12 ноября, около 4:45 на проспекте Гедиминаса.

По данным полиции, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снял украинский флаг с здания министерства и пронёс его по улице после того, как сломал древко.

У перекрестка проспекта Гедиминаса с улицей А. Венуольо он бросил флаг в мусоровоз.

Подозреваемого задержали около 22:22 того же дня и доставили в изолятор временного содержания.

По данным правоохранительных органов, мужчина 2005 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции из-за совершенных правонарушений.

Ему предъявили подозрение в осквернении флага иностранного государства. В качестве меры пресечения было принято письменное обязательство не покидать страну.

Напомним, в центре Ивано-Франковска местная жительница публично подожгла государственный флаг Украины. Правоохранители оперативно задержали нарушительницу, момент инцидента был запечатлен на видео очевидцами.

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