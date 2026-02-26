ТСН в социальных сетях

В столице Польши создают запасы в метро на случай войны

Метро будет служить не только складом для необходимого оборудования, но и местом укрытия для жителей Варшавы.

Варшавское метро

Варшавское метро / © Associated Press

В столице Польши готовятся к возможным кризисным ситуациям, адаптируя Варшавский метрополитен для использования в качестве складов и укрытия.

Об этом сообщает издание TVP.

Еще в декабре прошлого года мэр Рафал Тшасковский объявил о начале проекта под названием «Подземный щит». Недавно он сообщил о ходе работ в социальных сетях.

В так называемых технологических пустотах готовятся места для хранения оборудования, где уже находятся посуда, термосы, фляги, спальные мешки, носилки и раскладные кровати.

«Мы также начали процесс закупки генераторов, поскольку они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи единиц очень разного оборудования, и это только начало закупок», — сказал мэр Варшавы.

Метро будет служить не только складом для необходимого оборудования, но и местом укрытия для жителей Варшавы.

Расширение подземной логистической базы имеет целью гарантировать гражданам реальную защиту в случае непредвиденных событий.

Весь процесс является частью более широкого проекта «Варшава защищает», который усиливает безопасность критически важных объектов и улучшает кризисное управление в столице.

Напомним, польские пограничники обнаружили подземные тоннели на границе с Беларусью, которые могли использоваться для незаконной переправки мигрантов в Европу.

