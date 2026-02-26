- Дата публикации
В столице Польши создают запасы в метро на случай войны
В столице Польши готовятся к возможным кризисным ситуациям, адаптируя Варшавский метрополитен для использования в качестве складов и укрытия.
Об этом сообщает издание TVP.
Еще в декабре прошлого года мэр Рафал Тшасковский объявил о начале проекта под названием «Подземный щит». Недавно он сообщил о ходе работ в социальных сетях.
В так называемых технологических пустотах готовятся места для хранения оборудования, где уже находятся посуда, термосы, фляги, спальные мешки, носилки и раскладные кровати.
«Мы также начали процесс закупки генераторов, поскольку они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи единиц очень разного оборудования, и это только начало закупок», — сказал мэр Варшавы.
Метро будет служить не только складом для необходимого оборудования, но и местом укрытия для жителей Варшавы.
Расширение подземной логистической базы имеет целью гарантировать гражданам реальную защиту в случае непредвиденных событий.
Весь процесс является частью более широкого проекта «Варшава защищает», который усиливает безопасность критически важных объектов и улучшает кризисное управление в столице.
Напомним, польские пограничники обнаружили подземные тоннели на границе с Беларусью, которые могли использоваться для незаконной переправки мигрантов в Европу.