Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Во вторник, 7 июля, в столице Сирии — Дамаске — вблизи гостиницы, где должен остановиться президент Франции Эммануэль Макрон во время рабочего визита, раздались взрывы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

По информации издания, взрывные устройства разорвались недалеко от отеля.

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По словам очевидцев, после этого поднялись дым и огонь. Соответствующие службы перекрыли дороги и приняли меры по безопасности.

Стоит отметить, что Макрон стал первым лидером ЕС, посетившим Дамаск после свержения президента Сирии Башара Асада.

Елисейский дворец прокомментировал и заверил, что с Макрон все хорошо. Там рассказали, что взрывов не было слышно из президентского кортежа.

По словам сопровождавшей Макрона журналистки Reuters, она не слышала взрыва и не видела ни одного шума во время утренних мероприятий президента Франции в столице.

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Издание добавило, что Ахмед аш-Шара встретил Макрона, и они провели встречу в сирийском президентском дворце.

Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен попала под следствие из-за секретной переписки с европейскими лидерами. В чате также были президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и недавно объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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