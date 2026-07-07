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В столице Сирии во время визита Макрона раздались взрывы: что с президентом Франции — Reuters
По информации иностранного издания, взрывные устройства разорвались недалеко от гостиницы, где должен был остановиться Макрон. В Елисейском дворце прокомментировали событие.
Во вторник, 7 июля, в столице Сирии — Дамаске — вблизи гостиницы, где должен остановиться президент Франции Эммануэль Макрон во время рабочего визита, раздались взрывы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.
По информации издания, взрывные устройства разорвались недалеко от отеля.
По словам очевидцев, после этого поднялись дым и огонь. Соответствующие службы перекрыли дороги и приняли меры по безопасности.
Стоит отметить, что Макрон стал первым лидером ЕС, посетившим Дамаск после свержения президента Сирии Башара Асада.
Елисейский дворец прокомментировал и заверил, что с Макрон все хорошо. Там рассказали, что взрывов не было слышно из президентского кортежа.
По словам сопровождавшей Макрона журналистки Reuters, она не слышала взрыва и не видела ни одного шума во время утренних мероприятий президента Франции в столице.
Издание добавило, что Ахмед аш-Шара встретил Макрона, и они провели встречу в сирийском президентском дворце.
Напомним, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен попала под следствие из-за секретной переписки с европейскими лидерами. В чате также были президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и недавно объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер.