В столице США прекратил работу аэропорт: что произошло

Снежный шторм в Вашингтоне / © Associated Press

Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты из-за ледяного шторма «Ферн», который в воскресенье, 25 января, накрыл США.

Об этом сообщает АВС News.

Всего в США сегодня было отменено более 10 000 рейсов как на внутренних, так и на международных маршрутах, включая все рейсы из столичного аэропорта и большинство рейсов из международного аэропорта Филадельфии.

Сообщается, что это одна из крупнейших отмен авиарейсов из-за погодных условий в истории США.

Ледяной шторм «Ферн» называют одним из самых мощных за последние 100 лет. Последствия бури затронули более 200 млн жителей США. В 22 штатах введен режим чрезвычайного положения.

В ряде городов уже произошли блэкауты, более миллиона потребителей остались без электроэнергии. Больше всего пострадали штаты Теннесси, Миссисипи, Луизиана, Джорджия и Техас.

Государственные школы Нью-Йорка будут закрыты в понедельник из-за шторма, а ученики вместо этого будут учиться дистанционно.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности экстренных служб к «Ферну».

Несмотря на то, что во время непогоды выпало лишь около 30 см снега, шторм называют «историческим» из-за масштабов нарушений в работе инфраструктуры.

Американцы начали скупать товары первой необходимости. Повышенным спросом пользуются также батареи, консервы и средства гигиены.

По прогнозу, метель, снег и ледяной дождь продлятся до конца месяца.

Напомним, мощный ледяной шторм «Ферн», начавшийся в субботу, вызвал рекордные морозы и сильные снегопады в Соединенных Штатах, заставив власти ввести чрезвычайное положение в ряде штатов.