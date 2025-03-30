В странах Балтии выразили обеспокоенность по поводу прекращения огня в Украине: детали FT

Война России против Украины / © ТСН.ua

Реклама

Прекращение огня в Украине резко усугубит угрозу безопасности стран Балтии. Эстония, Латвия и Литва озабочены тем, что Москва не остановится на Украине, когда администрация Трампа выступит посредником в прекращении огня.

Об этом пишет Financial Times, предупредили министры обороны региона.

Страны Балтии отмечают, что Кремль уже разработал планы по увеличению военного производства и дополнительных войск вдоль границ.

Реклама

"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет прекращена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это также означает, что уровень угрозы значительно возрастет очень быстро", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Его литовская коллега Довиле Шакалиене сделала подобные замечания, находясь в Великобритании в начале недели.

"Давайте без иллюзий. Не будем врать себе, что с Россией покончат после Украины. Россия использует это время после прекращения огня, чтобы ускорить свой военный потенциал. У них уже есть огромная армия, обученная бою, которая собирается становиться еще больше", — отметила она.

Администрация Трампа вела переговоры как с Россией, так и с Украиной по прекращению войны, но полное прекращение огня все еще считается далеким. Киев согласился на немедленное прекращение боевых действий в Черном море и 30-дневное прекращение огня при поддержке США, Москва пока пообещала приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру, заявив, что будет выполнять Черноморское соглашение только после отмены экономических санкций Западом.

Тем не менее, прекращение боевых действий позволит России выполнить свои планы на 2022 год собрать 1,5-миллионную армию и добавить целый новый армейский корпус на севере, удвоив количество войск вблизи Финляндии и Балтии.

Певкур отметил, что из 600 тысяч российских военных, которые сейчас находятся в Украине, 300 тысяч, вероятно, будут передислоцированы.

"Эти люди не поедут в разные уголки России собирать кукурузу или делать что-то другое, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше, чем в родном городе", - говорится в материале.

Страны Балтии особенно обеспокоены крупномасштабными военными учениями Запад, которые состоятся осенью вблизи их границ в России и Беларуси. Они моделируют конфликт со странами НАТО, в них участвуют десятки тысяч военных, танков, самолетов и артиллерии.

Аналитики FT пишут, что оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из своих стран для формирования так называемых европейских сил успокоения, которые будут направлены в постконфликтную Украину как средство сдержать Россию от повторного нападения.

"Мы не можем поставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы имеем риски на нашей границе", - подчеркнул Певкур.

Страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, заявили, что не могут взять на себя обязательство развертывать войска в Украине за счет собственной безопасности. Эстония также выступила против планов Великобритании передислоцировать в Украину британские силы, предназначенные для обороны Балтии.

Литву защищает немецкая бригада, которая будет размещена на ее территории в ближайшие месяцы, Латвию защищают многонациональные силы во главе с Канадой, а Эстонию охраняет британская бригада, которая может быть отправлена ​​из Великобритании в короткий срок.

"В настоящее время в Эстонии находится чуть меньше тысячи британских военнослужащих. Эта последовательная железная преданность Эстонии будет продолжаться - и она будет продолжаться, потому что Эстония и наши войска... находятся на передовой НАТО", - отмечал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб не верит, что последние инициативы по прекращению огня в Украине действительно удастся реализовать.