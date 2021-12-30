В странах Европы после Рождества фиксируют вспышки COVID: какая ситуация

ВОЗ боится ухудшения ситуации с заболеваемостью.
В европейских странах после Рождества быстрыми темпами растет количество новых случаев коронавируса.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 декабря.
Во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных. Таких цифр еще не было ни в одной стране Европы. К слову, с 3 января французов ждет усиление карантинных ограничений. Впрочем, от идеи ввести локдаун в канун Нового года тамошнее правительство отказалось.
В Великобритании зафиксировали 183 тысячи случаев коронавируса в сутки. Там заявляют. что до 90% заражений приходится на штамм "Омикрон". Кроме того, в госпитализации нуждается значительно меньше больных, чем в предыдущие волны пандемии, когда доминировал штамм "Дельта".
Обновились антирекорды и в Испании. В стране за сутки – почти 100 тысяч новых заражений.
В ВОЗ опасаются ухудшения ситуации, в случае если два штамма COVID-19 "Омикрон" и "Дельта" продолжат циркулировать одновременно. Поэтому призывают ускорить темпы прививок в мире и надеются, что в следующем году вакцинируются более 70% всего населения планеты. к слову, именно этот показатель позволит завершить острую фазу пандемии.
Напомним, в ВОЗ прогнозируют, что штамм "Омикрон" уже через несколько недель будет доминировать в Европе. Этот вид коронавируса в настоящее время преобладает в Великобритании, Дании и Португалии. Его считают наиболее заразным.
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