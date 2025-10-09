- Дата публикации
В стране ЕС хотели убить премьера — прокуратура сообщила, кто готовил теракт
В Бельгии предотвратили нападение на политиков, среди которых был и премьер-министр Барт де Вевер.
В Бельгии задержали трех человек, планировавших нападение на политиков. В результате операции в Антверпене задержаны три человека, подозреваемые в подготовке джихадистского теракта.
Об этом со ссылкой на бельгийские СМИ сообщает Радио Свобода.
Среди потенциальных мишеней нападавших был премьер-министр Барт де Вевер.
Подробности расследования и взрывное устройство
Федеральная прокуратура Бельгии объявила о предотвращении террористического нападения, целью которого были высокопоставленные политики страны.
«Есть признаки того, что намерением было совершить террористическое нападение, вдохновленное джихадистами, направленное против политиков», — говорится в официальном заявлении прокуратуры.
Федеральная прокурорка Анн Франсен сообщила на пресс-конференции 9 октября, что задержания произошли в рамках расследования «покушения на террористическое убийство и участие в деятельности террористической группы».
Подозреваемые оказались очень молодыми: 2001, 2002 и 2007 годов рождения.
По словам прокурора, они работали над изготовлением самодельного взрывного устройства. Это устройство было обнаружено во время обысков, но оно еще не было готово к использованию.
Двое задержанных допрашиваются федеральной полицией и должны предстать перед следователем судьей в пятницу. Третий подозреваемый на момент объявления был уволен.
Других деталей по идентификации задержанных и их точных планов прокуратура пока не разглашает.
