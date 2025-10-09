В стране ЕС хотели убить премьера — прокуратура сообщила, кто готовил теракт

Барт де Вевер / © Associated Press

В Бельгии задержали трех человек, планировавших нападение на политиков. В результате операции в Антверпене задержаны три человека, подозреваемые в подготовке джихадистского теракта.

Об этом со ссылкой на бельгийские СМИ сообщает Радио Свобода.

Среди потенциальных мишеней нападавших был премьер-министр Барт де Вевер.

Подробности расследования и взрывное устройство

Федеральная прокуратура Бельгии объявила о предотвращении террористического нападения, целью которого были высокопоставленные политики страны.

«Есть признаки того, что намерением было совершить террористическое нападение, вдохновленное джихадистами, направленное против политиков», — говорится в официальном заявлении прокуратуры.

Федеральная прокурорка Анн Франсен сообщила на пресс-конференции 9 октября, что задержания произошли в рамках расследования «покушения на террористическое убийство и участие в деятельности террористической группы».

Подозреваемые оказались очень молодыми: 2001, 2002 и 2007 годов рождения.

По словам прокурора, они работали над изготовлением самодельного взрывного устройства. Это устройство было обнаружено во время обысков, но оно еще не было готово к использованию.

Двое задержанных допрашиваются федеральной полицией и должны предстать перед следователем судьей в пятницу. Третий подозреваемый на момент объявления был уволен.

Других деталей по идентификации задержанных и их точных планов прокуратура пока не разглашает.

