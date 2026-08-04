В стране ЕС хотят заменить Ломоносова на Шевченко: подробности

В Литве предлагают убрать Ломоносова из программы / © unsplash.com

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Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс обратился к Министерству образования, науки и спорта с предложением изъять из общеобразовательных программ, утвержденных в 2022 году, тексты российского ученого Михаила Ломоносова, известного прославлением имперских войн России.

Об этом сообщает Delfi.

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В Литве предлагают изучать в школах Шевченко вместо Ломоносова

Глава правительства убежден, что патриотизм и гражданскую позицию у литовских школьников нельзя воспитывать на основе творчества авторов, проникнутых российской имперской идеологией. Вместо этого он предложил добавить в учебный курс произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко.

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По мнению премьера, это поможет молодежи Литвы глубже постичь самобытность украинского народа и ознакомиться с текстами, которые сформировали его национальную идентичность.

Программа школьных произведений в Литве была утверждена в 2022 году. Она уже долгое время оказывается под шквалом критики за сложность применения и списки рекомендованных произведений.

Некоторые заметили, что список российских авторов в новых материалах даже расширился по сравнению с предыдущими годами, а украинскую литературу вообще не изучали.

Несмотря на призывы общественности внести в список украинских классиков, в частности Тараса Шевченко, в Министерстве образования, науки и спорта ранее уверяли, что изучение российских писателей не является строго обязательным, а учителя имеют полную свободу выбирать для уроков литературу других стран.

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Литва: последние новости

Напомним, НАТО может перебросить в Литву дополнительные военные силы и средства ПВО в случае обострения ситуации безопасности из-за российских провокаций. Об этом заявил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулонис.

По его словам, Альянс серьезно воспринимает предупреждение о росте рисков в Балтийском регионе и Европе в ближайшие месяцы.

Восточный фланг НАТО предупреждает о возможных диверсиях и операциях «под чужим флагом», призванных переложить ответственность на Украину. В Литве уже усилили защиту потенциальных целей — критически важных транспортных и энергетических объектов.

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