В стране ЕС переписали правила оформления документов для украинцев: что нужно знать

Украинские беженцы / © ТСН

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Украинцам в Польше поменяли процедуру оформления основных документов. Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» им нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.

Отделения в Гданьске и Кракове перешли на новый формат работы с 17 августа 2026 года, сообщили в «Паспортном сервисе». Теперь прием граждан для подачи документов будет осуществляться исключительно по предварительной онлайн-записи.

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Что изменилось для украинских беженцев

Как отмечают в ДП, переход на обязательную электронную запись позволит избежать хаотичных живых очередей, гарантирует четкое время приема для каждого посетителя и существенно повысит уровень комфорта во время обслуживания. Поскольку изготовление загранпаспорта или ID карты можно будет заказать только после фиксации места в электронной очереди.

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В то же время получить готовые документы, а также оформить апостиль можно в порядке живой очереди без предварительной регистрации.

Как записаться на прием

Запись в электронную очередь уже открыта. Планировать визит необходимо заранее через официальный онлайн-сервис ГП «Документ». Гражданам рекомендуют проверять наличие свободных слотов на сайте и приходить в отделения четко в указанное время.

Цены на услуги

Оплата включает стоимость административной услуги вместе с бланком, услуги по организации отправок документов (оплачивается в гривне) и сервисной услуги предприятия (в польских злотых). Стандартная продолжительность изготовления и доставки документов составляет 20 дней, но есть возможность доплаты за срочность (изготовление до 7 дней):

загранпаспорт биометрический (срочно/несрочно): 2187/1547 грн + 375 злотых;

обмен ID-карты (срочно/несрочно): 1388/1018 грн + 375 злотых;

ID-карта впервые с 14 лет (срочно): 400 грн + 375 злотых;

одновременное оформление ID (обмен) + загранпаспорта (срочно/несрочно): 3575/2565 грн + 590 злотых;

одновременное оформление ID впервые (с 14 лет) + загранпаспорт (срочно/несрочно): 2597/1947 грн + 590 злотых.

Ранее мы писали о том, что с августа украинские консульства за рубежом прекратят предоставлять услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.

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