- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 2 мин
В стране ЕС переписали правила оформления документов для украинцев: что нужно знать
Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» украинским беженцам нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.
Украинцам в Польше поменяли процедуру оформления основных документов. Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» им нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.
Отделения в Гданьске и Кракове перешли на новый формат работы с 17 августа 2026 года, сообщили в «Паспортном сервисе». Теперь прием граждан для подачи документов будет осуществляться исключительно по предварительной онлайн-записи.
Что изменилось для украинских беженцев
Как отмечают в ДП, переход на обязательную электронную запись позволит избежать хаотичных живых очередей, гарантирует четкое время приема для каждого посетителя и существенно повысит уровень комфорта во время обслуживания. Поскольку изготовление загранпаспорта или ID карты можно будет заказать только после фиксации места в электронной очереди.
В то же время получить готовые документы, а также оформить апостиль можно в порядке живой очереди без предварительной регистрации.
Как записаться на прием
Запись в электронную очередь уже открыта. Планировать визит необходимо заранее через официальный онлайн-сервис ГП «Документ». Гражданам рекомендуют проверять наличие свободных слотов на сайте и приходить в отделения четко в указанное время.
Цены на услуги
Оплата включает стоимость административной услуги вместе с бланком, услуги по организации отправок документов (оплачивается в гривне) и сервисной услуги предприятия (в польских злотых). Стандартная продолжительность изготовления и доставки документов составляет 20 дней, но есть возможность доплаты за срочность (изготовление до 7 дней):
загранпаспорт биометрический (срочно/несрочно): 2187/1547 грн + 375 злотых;
обмен ID-карты (срочно/несрочно): 1388/1018 грн + 375 злотых;
ID-карта впервые с 14 лет (срочно): 400 грн + 375 злотых;
одновременное оформление ID (обмен) + загранпаспорта (срочно/несрочно): 3575/2565 грн + 590 злотых;
одновременное оформление ID впервые (с 14 лет) + загранпаспорт (срочно/несрочно): 2597/1947 грн + 590 злотых.
Ранее мы писали о том, что с августа украинские консульства за рубежом прекратят предоставлять услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов.