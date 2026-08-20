В стране ЕС требуют отмены всех выплат украинским беженцам: что известно

Украинские беженцы в Чехии / © ТСН

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Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура призвал полностью упразднить режим временной защиты и все социальные выплаты для украинских беженцев. По его словам, имеющие работу должны перейти на общие виды на жительство, а остальные — вернуться в Украину после завершения войны.

Об этом сообщает CNN Prima NEWS.

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Что конкретно предлагает политик

«Я выступаю за немедленную полную отмену временной защиты и выплат для всех украинцев», — заявил спикер палаты депутатов, лидер партии «Свобода и прямая демократия» (SPD), в эфире CNN Prima NEWS.

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По его словам, трудоустроенные украинцы должны перейти на обычные виды на жительство, как другие иностранцы, а все, кто не имеет работы, — вернуться на родину, как только завершится война.

Что изменилось ранее

Окамура назвал своим успехом уже принятое ужесточение правил для новых заявителей из Украины — теперь мужчины призывного возраста не могут автоматически получить временную защиту в ЕС. По его словам, именно усилиями SPD таких мужчин лишили автоматического права на убежище в Союзе.

Кого это правило не касается

Новое требование распространяется только на будущих заявителей. Украинцы, уже имеющие действующую временную защиту на момент принятия этого решения и непрерывно сохраняющие статус, подтверждать исполнение воинского долга не должны — их защита гарантирована до 2028 года.

Чего хочет спикер Окамура на самом деле

Впрочем, сам Окамура считает эти уже принятые ограничения недостаточными. Лидер SPD предлагает пойти гораздо дальше действующих правил ЕС — не просто ограничить прием новых заявителей-мужчин, а полностью отменить в Чехии весь режим временной защиты и прекратить любые выплаты его нынешним получателям.

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Новые требования для украинских мужчин призывного возраста в Чехии уже начали действовать на практике. 16 августа в Чехии уточнили список документов, необходимых для получения временной защиты, — требования отличаются в зависимости от возраста заявителя.

А еще раньше, с 5 августа, десятки украинцев не получили временную защиту в Чехии, поскольку не смогли документально подтвердить исполнение воинского долга.

Напомним, украинские консульства за границей перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста без военно-учетных документов. Эти изменения действуют в рамках общеевропейского решения — с 5 августа во всем Евросоюзе новые требования касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которым нужно предоставить подтверждение выполнения воинского долга или право на выезд из Украины.

Тем не менее, по данным Евростата, общее количество украинцев под временной защитой в странах ЕС продолжает расти.

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Ранее мы писали о том, что Швейцария лишит часть украинцев защиты: кого касаются новые правила.

Кроме того, украинских беженцев поставили перед жестким выбором в Ирландии.

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