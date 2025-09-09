В стране ЕС заявили об отсутствии места для новых украинских беженцев

Жилье украинских беженцев / © pexels.com

Города Нидерландов предупреждают, что их возможности для приема украинцев, прибывающих за временной защитой, исчерпаны. В Ассоциации муниципалитетов Нидерландов (VNG) описали ситуацию как «критическую» и призвали правительство вмешаться.

Об этом сообщает NOS.

По данным VNG, еженедельно в Нидерланды прибывает около 300 украинцев, тогда как свободных мест для расселения почти не осталось. Большинство из беженцев — женщины с детьми, хотя приезжают и мужчины, которые «знают, что здесь есть работа».

В Утрехте уже впервые пришлось отказать в регистрации новоприбывшим украинцам. Местные власти также предупреждают, что из-за недостатка средств могут закрыть уже работающие центры размещения.

Часто центры для беженцев располагают в помещениях, не принадлежащих муниципалитетам, поэтому приходится платить аренду. Кроме того, владельцы офисов, которые можно переоборудовать под жилье, требуют финансовых гарантий, что затрудняет поиск новых мест.

В Дордрехте, что недалеко от Роттердама, регулярно отказывают новоприбывшим украинским беженцам. Там не знают, куда девать половину нынешних жителей, ведь в феврале заканчивается аренда здания, и для них пока не нашли альтернативы.

В то же время закон обязывает муниципалитеты принимать людей. В Гронингене уже был случай, когда украинские граждане обжаловали отказ в суде, выиграли дело, а город подал апелляцию.

Местные власти настаивают на необходимости «долгосрочного плана и дополнительного финансирования» от правительства. В Министерстве по вопросам миграции и убежища признают сложность ситуации и рассматривают возможные решения, в частности сооплату жилья для тех украинцев, которые имеют доход.

Заметим, Нидерланды занимают четвертое место в ЕС по количеству принятых украинцев на душу населения — после Чехии, Польши и Германии.

Напомним, накануне парламентских выборов в Нидерландах две правые политические силы — «Партия свободы» (PVV) и JA21 — предложили депортировать из страны украинских мужчин.

К слову, по данным Европейского агентства по вопросам убежища, с начала 2025 года более 16 тыс. украинцев подали заявления на убежище в странах ЕС и Швейцарии. Общее количество таких заявлений в этих странах достигло 399 тыс.