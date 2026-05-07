В стране, где живет много украинцев, растет безработица: кто может оказаться без работы

В Польше рынок труда остается относительно стабильным, однако работодатели уже более осторожно нанимают работников из-за геополитической нестабильности и адаптации экономики к новым условиям. По данным Центрального статистического управления, уровень зарегистрированной безработицы в марте составил 6,1%.

Об этом сообщает издание Rzechpospolita.

Такой же показатель ранее озвучивало Министерство семьи, труда и социальной политики.

Число безработных, зарегистрированных в бюро труда, в марте достигло 949,8 тысяч человек. Для сравнения, в феврале таких было 954,9 тысяч. В то же время количество новых зарегистрированных безработных уменьшилось со 101 тысячи до 99,6 тысяч человек.

Безработица по воеводствам. / © Rzeczpospolita

Главный экономист Конфедерации Lewiatan Мариуш Зелёнка ранее отмечал, что польский рынок труда начинает ощущать последствия геополитической нестабильности и быстрой перестройки экономики.

По его словам, компании все чаще оптимизируют постоянные расходы, замораживают бюджеты по найму персонала и закрывают наименее продуктивные вакансии.

Эксперт также обратил внимание, что бизнес активнее автоматизирует производственные процессы там, где это возможно. В то же время, предприятия пытаются реагировать на зарплатные ожидания работников, которые не всегда соответствуют росту доходности.

Отдельно сообщается, что с 1 июня 2026 года в Польше возрастет размер пособия по безработице. Повышение касается людей, которые потеряли работу и отвечают установленным критериям для получения выплат.

Новые суммы пособия являются результатом ежегодной индексации, учитывающей уровень инфляции.

