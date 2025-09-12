- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 2402
- Время на прочтение
- 1 мин
В стране НАТО на пляже нашли военный дрон (фото)
В Болгарии, которая является членом НАТО, на пляже нашли военный дрон в «плачевном состоянии».
В Болгарии 12 сентября на берегу Черного моря в курортном городе Бургас нашли военный беспилотник.
Об этом сообщает болгарское издание «Флагман» со ссылкой на очевидцев.
На дрон наткнулся мужчина, который утром прогуливался по пляжу. О своей находке он сообщил спасателям. Отмечается, что дрон был выброшен морем. Он «в плачевном состоянии».
Территорию вокруг беспилотника оцепили. На месте работают военные и полицейские эксперты.
По информации издания, это может быть разведывательный беспилотник. У него нет задней части и правого крыла. Это указывает на то, что дрон, вероятно, был сбит.
Журналисты со ссылкой на источники отметили, что находка не представляет никакой опасности для отдыхающих.
Напомним, в середине августа на пляже в Болгарии также нашли военный беспилотник. Дрон с обломанными крыльями обнаружили отдыхающие на пляже Хармани вблизи города Созополя.
К слову, накануне два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — страны НАТО, которая граничит с Россией.