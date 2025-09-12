В стране НАТО на пляже нашли военный дрон (фото)

Дрон на пляже в Болгарии

Реклама

В Болгарии 12 сентября на берегу Черного моря в курортном городе Бургас нашли военный беспилотник.

Об этом сообщает болгарское издание «Флагман» со ссылкой на очевидцев.

На дрон наткнулся мужчина, который утром прогуливался по пляжу. О своей находке он сообщил спасателям. Отмечается, что дрон был выброшен морем. Он «в плачевном состоянии».

Реклама

Территорию вокруг беспилотника оцепили. На месте работают военные и полицейские эксперты.

По информации издания, это может быть разведывательный беспилотник. У него нет задней части и правого крыла. Это указывает на то, что дрон, вероятно, был сбит.

Журналисты со ссылкой на источники отметили, что находка не представляет никакой опасности для отдыхающих.

Сбитый дрон на берегу моря в Болгарии / © соцмережі

Напомним, в середине августа на пляже в Болгарии также нашли военный беспилотник. Дрон с обломанными крыльями обнаружили отдыхающие на пляже Хармани вблизи города Созополя.

Реклама

К слову, накануне два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — страны НАТО, которая граничит с Россией.