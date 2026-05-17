В стране НАТО объявили воздушную тревогу — что произошло
В воздушное пространство Латвии влетел один беспилотный летательный аппарат.
Сегодня, 17 мая, Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в латвийском воздушном пространстве в ряде приграничных с РФ районов из-за появления неизвестного дрона в небе.
Об этом говорится в заявлении латвийских вооруженных сил X.
Национальные вооруженные силы отмечают, что совместно с союзниками НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.
Жителей призвали спрятаться, соблюдая принцип «двух стен», закрыть окна и двери.
Впоследствии в латвийской армии заявили, что воздушная угроза устранена.
Там также подтвердили, что в воздушное пространство Латвии влетел один беспилотный летательный аппарат. Впоследствии дрон покинул воздушное пространство страны.
Напомним, в мае российский беспилотник ненадолго вторгся в воздушное пространство Румынии на фоне новых российских атак на территории Украины вблизи границы.