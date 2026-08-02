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В стране НАТО внезапно объявили воздушную тревогу: первые детали
Проветренная тревога внезапно раздалась в Румынии.
В воскресенье утром, 2 августа, радары Министерства национальной обороны Румынии (MApN) зафиксировали воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Поэтому для жителей уезда Тулча было объявлено предупреждение RO-Alert.
Об этом сообщает news.ro.
В Минобороны Румынии сообщили, что около 09:30 система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель недалеко от украинской границы. Национальный военный командный центр проинформировал Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, после чего уездному населению Тулча направили сообщение RO-Alert.
Впоследствии воздушная цель исчезла с экранов радаров.
По данным румынского оборонного ведомства, она двигалась вблизи речной границы с Украиной, не пересекая воздушное пространство Румынии. Воздушная тревога была отменена в 09:52.
Как мы писали, во время массированной российской атаки на Украину в польском Люблинском воеводстве раздались мощные взрывы, а в поле недалеко от границы обнаружили кратер диаметром около 10 метров. По предварительным данным польских властей, его мог покинуть российский крылатый ракетный комплекс Х-101, нарушивший воздушное пространство Польши. Обломки нашли примерно в 100 км от украинской границы, пострадавших нет. Польша начала расследование инцидента, а НАТО осудило очередное нарушение своего воздушного пространства.