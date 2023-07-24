В студии Соловьева восторженно обсуждали, какие города Украины нужно "стереть с лица земли" ракетами (видео)

Также Z-пропагандисты были счастливы ракетным атакам по Одессе, которые Россия нанесла ночью 23 июля.

В студии главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева разгорелась тема, как и какие города Украине нужно "стереть с лица земли". Гости шоу были очень увлечены этим вопросом и цинично обсуждали это.

Фрагмент видео программы публикуют в Сети.

Z-пропагандисты предлагали уничтожить полностью Львов, Киев и Одессу, а последнюю сделать столицей.

"Ракеты для чего? Чтобы по Крыму бить. Нахр*н уничтожить Киев", — говорит Соловьев, на что гость его пропагандистского шоу отвечает, что согласен с этим.

"Уничтожить Львов", — заявляет еще один российский недоэксперт.

"Так давайте уничтожим те города, откуда эти ракеты уходят", – говорит один из "экспертов". Еще один Z-пропагандист предлагает из Одессы сделать столицу.

После этого все гости студии Соловьева соглашаются из этим и ехидно смеются. На что главный пропагандист Кремля говорит, что Россия не сохранит Одессу, ее будет легче отстроить.

В студии Соловьева цинично обсуждали, какие города Украины нужно "стереть с лица земли" ракетами

"Ну что делать. По крайней мере портовую зону. Я говорю, что оперный театр надо сохранить, а все остальное уничтожить", — заявил Соловьев.

Также Z-пропагандисты были счастливы ракетным атакам по Одессе, которые Россия нанесла ночью 23 июля.

Ракетная атака по Одессе: последние новости

По последним данным, в результате массированной ракетной атаки российских оккупантов по Одессе в ночь на 23 июля погиб мужчина, еще 22 человека — травмированы. Такие данные приводит Министерство внутренних дел. Руководитель ведомства Игорь Клименко рассказал, что погиб мужчина 1974 года рождения, его посекло осколками. Среди травмированных – четверо детей: 11, 12 и 17 лет.

По информации Одесской ОВА, в Одессе после ночной ракетной атаки РФ повреждено более 25 памятников архитектуры вместе со Спасо-Преображенским кафедральным собором, потерпевшим серьезные разрушения.

Что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео), читайте в материале ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса!!! Последствия ракетной атаки! Центр города истерзан! Жертва, раненые!

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