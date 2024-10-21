В Судане сбили грузовой самолет Ил-76 с россиянами на борту (видео)

В сети уже распространили видео и фото с места падения самолета. На них видны документы, в числе которых паспорт РФ.

В понедельник, 21 октября, в Судане был сбит грузовой самолет, на котором находились россияне.

Об этом сообщило посольство РФ в Судане.

Самолет упал в Дарфуре, где сейчас продолжаются бои между регулярной армией и военизированной организацией "Силы быстрого реагирования" (RSF). Россияне выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тем временем в Сети публикуют видео сбитого самолета.

В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту

Как пишет российский Телеграмм-канал Mash, один из погибших – главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов. Гранов ранее являлся основателем закрытого акционерного общества "Авиакомпания "Пилот".

Вторым россиянином, находившимся на борту сбитого Ил-76, был авиаинженер из Башкирии. Точное количество пострадавших и погибших неизвестно, но обычно экипаж Ил-76 состоит из 5 человек.

Как сообщало издание Sudan War Monitor, бойцы RSF, вероятно, ошибочно сбили Ил-76 около 4 часов утра по местному времени, приняв его за бомбардировщик суданских военных.

Ранее издание WSJ написало статью, что украинские спецназовцы воюют в Судане против повстанцев и формирований РФ.

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