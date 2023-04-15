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В Судане столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования – раздается стрельба и взрывы (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
377
Время на прочтение
2 мин
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В Судане столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования – раздается стрельба и взрывы (видео)

Фото: скриншот с видео

Свидетели сообщили о взрывах и стрельбе вблизи базы военизированных сил быстрого реагирования.

В нескольких районах столицы Судана города Хартум 15 апреля слышна стрельба, на улицах развернута военная техника и орудия артиллерии, звуки стрельбы слышны вблизи штаб-квартир армии государства и другой силовой структуры – Сил быстрого реагирования (SRF).

Об этом пишет Aljazeera.

SRF обвинила регулярную армию Судана в "жестоком нападении", сообщив, что те оцепили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелого вооружения. Организация уточнила, что речь идет о "широкомасштабной атаке" с применением различных видов вооружения.

При этом в армии Судана обвиняют SRF в атаке на военные должности. Собеседник рассказал, что Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб Главного командования.

"Бойцы Сил быстрого реагирования атаковали несколько армейских лагерей в Хартуме и в других районах Судана. Столкновения продолжаются, и армия выполняет свой долг по защите страны", — сказал бригадный генерал Набил Абдалла.

Аэропорт Судана перестал принимать и отпускать самолеты, в разных районах столицы идут перестрелки.

В 2019 году RSF объединилась с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира, его отстранили от власти и арестовали. Обе организации совершили еще один переворот в октябре 2021 года. Военнослужащие открыли огонь по протестующим против переворота. Погибли не менее 120 человек.

С того периода отношения между армией Судана и RSF ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции Сил быстрого реагирования в Вооруженные силы государства, ситуация помешала подписать соглашение о двухлетнем переходе к свободным выборам под руководством гражданских чиновников. В пятницу, 14 апреля, армия Судана предупредила о растущей конфронтации с RSF, угрожающей стране нестабильностью.

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Дата публикации
Просмотры
377
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