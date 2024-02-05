В Судане украинские спецназовцы взяли в плен боевиков ПВК "Вагнер" (видео 18+)

В Республике Судан украинские спецназовцы взяли в плен боевиков ПВК "Вагнер".

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на видео допроса.

На видео можно увидеть военных спецподразделений "Тимура" ГУР МО Украины, осматривающих транспорт с телами убитых российских наемников. Через лобовое стекло видно тело солдата с нашивкой ПВК Вагнера.

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Также на кадрах показано, как украинский спецназовец допрашивает русскоязычного пленника. Тот признается, что находится в составе ПВК "Вагнер", а его задача в Судане — свергнуть местную власть.

Рядом с ним также видны двое африканских пленных. Вероятно, они были завербованы Россией уже на территории Судана.

По информации источника, украинские спецназовцы находятся в Судане в течение нескольких месяцев.

Позже в государственном проекте "Хочу жить" заявили о "пополнении обменного фонда из Судана" со ссылкой на видео Kyiv Post.

Там не подтвердили и не опровергли, что в Судане украинские спецназовцы взяли в плен бойцов ПИК Вагнера. Однако напомнили, что ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что российским военным преступникам, участвовавшим во вторжении в Украину, нигде не будет безопасно.

Ранее уже говорилось, что Россия пытается расширить свое влияние на страны Африки и набирает Вооруженные силы, чтобы заменить наемников группы "Вагнер" по всему африканскому континенту.

В конце декабря 2023 Центр национального сопротивления сообщал, что РФ готовит рекрутинговую экспедицию в Африку, чтобы найти людей для войны в Украине.

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