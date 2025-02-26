Во время взлета упал военный самолет: погибло почти полсотни человек

Вечером 25 февраля суданский военный самолет разбился во время взлета с авиабазы Вади Саидна на севере от Омдурмана.

Об этом сообщило издание Associated Press.

"Число погибших в результате авиакатастрофы суданского военного самолета возле Омдурмана возросло по меньшей мере до 46 человек, сообщили в среду чиновники", — говорится в сообщении.

Самолет упал недалеко от военного аэродрома в Омдурмане, что является частью столичной агломерации Хартума. Сначала Министерство здравоохранения заявило о 19 погибших, но позже количество жертв возросло до 46. В результате катастрофы были разрушены несколько домов в районе Каррари. Некоторые тела были переданы в больницу Нау в Омдурмане.

Напомним, на Аляске разбился пассажирский самолет.

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