Во время взлета упал военный самолет: погибло почти полсотни человек

Известно о 46 погибших.
Вечером 25 февраля суданский военный самолет разбился во время взлета с авиабазы Вади Саидна на севере от Омдурмана.
Об этом сообщило издание Associated Press.
"Число погибших в результате авиакатастрофы суданского военного самолета возле Омдурмана возросло по меньшей мере до 46 человек, сообщили в среду чиновники", — говорится в сообщении.
Самолет упал недалеко от военного аэродрома в Омдурмане, что является частью столичной агломерации Хартума. Сначала Министерство здравоохранения заявило о 19 погибших, но позже количество жертв возросло до 46. В результате катастрофы были разрушены несколько домов в районе Каррари. Некоторые тела были переданы в больницу Нау в Омдурмане.
Напомним, на Аляске разбился пассажирский самолет.
Читайте также: