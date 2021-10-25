В Судане военные открыли огонь по демонстрантам: МИД Украины призывает воздержаться от посещения этой страны

В Судане военные открыли огонь по демонстрантам: МИД Украины призывает воздержаться от посещения этой страны

Столицу Судана Хартум полностью заблокировали военные, въезды в город были перекрыты.

Министерство иностранных дел рекомендует украинским гражданам отказаться от посещения Судана, поскольку там происходит государственный переворот.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме (столица Судана — УП). Рекомендуем украинцев пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте", — говорится в сообщении

По всем вопросам МИД советует звонить на "горячую линию" посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48.

В свою очередь, посольство Украины в Египте призывает тех граждан, которые сейчас находятся на территории Судана:

по возможности, не оставлять своих помещений,

четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местных властей,

воздержаться от посещения общественных мероприятий, мест массового скопления людей,

не участвовать в демонстрациях, акциях протеста и тому подобное.

Какова ситуация в Судане сейчас

Как сообщает ВВС, суданские военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в частности премьер-министра, и объявили в стране чрезвычайное положение.

По данным Reuters, военные открыли огонь по митингующим. В результате столкновений в этой кране пострадали не менее 12 участников протеста. Демонстранты вышли на улицы, пытаясь остановить новый военный переворот в стране. В Судане наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи.

Напомним, что в Судане в понедельник, 25 октября, на рассвете неизвестные военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей.

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