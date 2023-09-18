В Судане возобновились ожесточенные бои между армией и силами реагирования

Бои ведутся в Хартуме, а также в соседних городах Бахри и Омдурман.
В столице Судана, городе Хартун, возобновили упорные бои между армией и Силами быстрого реагирования за власть в стране.
Об этом информирует DW.
Сообщается, что бои проходят в Хартуме, а также в соседних городах Бахри и Омдурман идут с применением авиации и тяжелой артиллерии.
Суданская армия уверяет, что отразила атаку на свой штаб, расположенный в центре столицы, в результате которой погибли десятки бойцов противника. В свою очередь, в Силах быстрого реагирования комментариев по поводу потери не предоставили.
В результате боевых действий сгорело несколько зданий, в том числе 18-этажная башня нефтяной компании.
Пока неизвестно, есть ли жертвы среди мирного населения. Центр города в основном эвакуирован, но бои также ведутся в близлежащих районах.
Напомним, ранее сообщалось, что в ряде провинций Судана заканчиваются запасы пищи из-за боевых действий.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Судане из-за мародерства и стычек уничтожили более миллиона доз вакцины против полиомиелита.
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