В Судане возобновились ожесточенные бои между армией и силами реагирования

Бои ведутся в Хартуме, а также в соседних городах Бахри и Омдурман.

В столице Судана, городе Хартун, возобновили упорные бои между армией и Силами быстрого реагирования за власть в стране.

Об этом информирует DW.

Сообщается, что бои проходят в Хартуме, а также в соседних городах Бахри и Омдурман идут с применением авиации и тяжелой артиллерии.

Суданская армия уверяет, что отразила атаку на свой штаб, расположенный в центре столицы, в результате которой погибли десятки бойцов противника. В свою очередь, в Силах быстрого реагирования комментариев по поводу потери не предоставили.

В результате боевых действий сгорело несколько зданий, в том числе 18-этажная башня нефтяной компании.

Пока неизвестно, есть ли жертвы среди мирного населения. Центр города в основном эвакуирован, но бои также ведутся в близлежащих районах.

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде провинций Судана заканчиваются запасы пищи из-за боевых действий.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Судане из-за мародерства и стычек уничтожили более миллиона доз вакцины против полиомиелита.

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